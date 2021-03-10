الأموال المنهوبة: تحويل مبلغ 3.5 مليون دينار إلى حساب الدولة التونسية

باب نات -

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج،قامت أن السلطات السويسرية بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي.وتندرج هذه التحويلات وفق بلاغ رئاسة الجمهورية في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 في ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الديبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.ومنتصف جانفي 2020 انقضت المدة القانونية لتجميد أموال بن علي في سويسرا، ما سيمكن عائلته من استرجاعها.وذكرت صحيفة "لوتان" السويسرية في حينه، أن جزءا من الأموال بقيمة 60 مليون فرنك (نحو 65 مليون دولار) تم تجميده بأمر قضائي وسيظل آمنا مهما حدث ...وكانت الحكومة التونسية دعت سابقا، قضاء بلادها إلى التسريع في النظر ومعالجة قضايا الأموال التونسية المنهوبة والمجمدة في الخارج، حتى تتمكن الدولة من استرجاعها.