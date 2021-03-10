منصف المرزوقي: حزب الدستوري الحرّ أكبر خطر على الديمقراطية ويجب حلّه

قال الأربعاء 10 مارس، رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس حزب تونس الإرادة منصف المرزوقي إن الحزب الدستوري الحرّ خطر على الديمقراطية ويجب حلّه وذلك في تعليقه على محاولة عبير موسي اقتحام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.واضاف منصف المرزوقي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " الحزب الحر الدستوري هو حزب معاد للديمقراطية عبر سعيه المتواصل لإحداث شلل على مستوى عمل البرلمان وخطاب الحقد والكراهية والاستئصال الذي يبثه وتمرده على القانون كما حدث أخيرا"، في إشارة لمحاولة عبير موسي وأنصارها اقتحام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.و تابع المرزوقي أنه "لا يوجد بلد ديمقراطي ليس فيه قانون يمنع وجود أحزاب متطرفة ومعادية للديمقراطية".