المكي " تصوروا ان الدستوري الحر يصل الى السلطة سيعود الى سياسة الميليشيا والتضييق على مخالفيه"

قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي ان خطر عودة جزء من التجميع يملك عقلية الميليشيا يهدد التجربة الديمقراطية في البلاد.وقال المكي "هذا الحزب المليشيا لو كان بين يديه الحكم فإنه سيصدر أوامر الى الأجهزة الأمنية و الى السلطة القضائية و سيعاقب بالنقلة و الفصل و المضايقات كل من لا ينفذ أوامره مما يؤذن بالقضاء على سلطة القانون و تفكيك الدولة".