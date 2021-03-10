   Om Kalthoum - الحب كده  

المكي " تصوروا ان الدستوري الحر يصل الى السلطة سيعود الى سياسة الميليشيا والتضييق على مخالفيه"

Publié le Mercredi 10 Mars 2021 - 13:01 قراءة: 0 د, 20 ث
قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي ان خطر عودة جزء من التجميع يملك عقلية الميليشيا يهدد التجربة الديمقراطية في البلاد.
وقال المكي "هذا الحزب المليشيا لو كان بين يديه الحكم فإنه سيصدر أوامر الى الأجهزة الأمنية و الى السلطة القضائية و سيعاقب بالنقلة و الفصل و المضايقات كل من لا ينفذ أوامره مما يؤذن بالقضاء على سلطة القانون و تفكيك الدولة".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222118

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 10 Mars 2021 à 14h 44m |           
الناس تسعى وتعمل وتكدح باليد والساعد والفكر والقلم والكلمة الطيبة
والمكي يتصور ويدعو الناس للتصور
ولله في خلقه شؤون



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