القره داغي: اقتحام عبير موسي لمقر فرع اتحاد علماء المسلمين عمل إجرامي مخالف للقانون والديمقراطية

دان الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي، اقتحام رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى لمقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، معتبر ذلك عملًا إجراميًا يخالف القوانين والقيّم الإسلامية والديمقراطية وقيّم الشعب التونسي.واعتبر القره داغي في تصريح لقناة الجزيرة ما حدث عملًا إجراميًا مدانًا وتصرفا جبانا و بلطجةٌ للمؤسسات المدنية.وأكد القره داغي أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سيلجأ للقضاء ولن يسكت إزاء هذه الانتهاكات القانونية، وشدّد على أن فرع الاتحاد في تونس مؤسسة رسمية ومعترف بها وفق القوانين التونسية.ونفى القره داغي أن يكون المقر مكانا للاجتماعات السياسية أو الحزبية، وإنما يهدف لخدمة العلم والعلماء وللتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية داخل تونس، كما نفى صحة ادعاءات موسى بوجود أي مخالفات تقتضي الغلق المؤقت لمقر الاتحاد.