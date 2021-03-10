في سيدي حسين مطاردة أمنية لاعادة سيارة افتكها زعيم عصابة لمواطن

باب نات - تمكن أمس اعوان مركز الامن الوطني بالعطار من القبض على منحرف سطى على سيارة مواطن ولاذ على متنها بالفرار .



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلقها كان على اثر نزول مواطن من شاحنته الخفيفة لقضاء شأن خاص فقام بركن شاحنته بالطريق الرئيسي بسيدي حسين و لكنه فوجئ بأحدهم وهو يشغلها و لاذ بالفرار على متنها و من حسن حظ المتضرر ان أعوان مركز العطار كانوا متواجدين حينها فاستنجد بهم و على الفور تمت ملاحقة الشاحنة و محاصرتها والقاء القبض على الجاني وتقديمه الى مقر الوحدة قصد تسجيل محضر في الواقعة.

كما تم حجز ادوات السرقة التي يستغلها المتهم في سرقة السيارات وهي مفكات براغي و قاطع معادن كما تبين وانه محل تفتيش لفائدة أحد المحاكم من اجل تزعمه عصابة اجرامية اختصت سرقة السيارات .



