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في سيدي حسين مطاردة أمنية لاعادة سيارة افتكها زعيم عصابة لمواطن

Publié le Mercredi 10 Mars 2021 - 09:58 قراءة: 0 د, 37 ث
باب نات - تمكن أمس اعوان مركز الامن الوطني بالعطار من القبض على منحرف سطى على سيارة مواطن ولاذ على متنها بالفرار .

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلقها كان على اثر نزول مواطن من شاحنته الخفيفة لقضاء شأن خاص فقام بركن شاحنته بالطريق الرئيسي بسيدي حسين و لكنه فوجئ بأحدهم وهو يشغلها و لاذ بالفرار على متنها و من حسن حظ المتضرر ان أعوان مركز العطار كانوا متواجدين حينها فاستنجد بهم و على الفور تمت ملاحقة الشاحنة و محاصرتها والقاء القبض على الجاني وتقديمه الى مقر الوحدة قصد تسجيل محضر في الواقعة.
كما تم حجز ادوات السرقة التي يستغلها المتهم في سرقة السيارات وهي مفكات براغي و قاطع معادن كما تبين وانه محل تفتيش لفائدة أحد المحاكم من اجل تزعمه عصابة اجرامية اختصت سرقة السيارات .

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