فيصل القاسم لقيس سعيّد: حتى أبا جهل كان قريشياً و يتكلم الفصحى بشكل رائع

أثارت تدوينة للإعلامي السوري بقناة الجزيرة فيصل القاسم انتقد فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووصف فيها التونسيين بأنهم يعيشون في وضع بائس موجة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لماقاله فيصل القاسم وبين من وصوفه ببوق دعاية مأجور.وقال فيصل القاسم في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك متوجها لقيس سعيّد " لغتك العربية جيدة جداً وقراءتك جهورية وخطك جميل، واستلهامك لوسائل التواصل الاسلامية القديمة في مراسلاتك الرئاسية أيضاً تذكرنا بأيام السلاطين العظيمة. لكن يا سيادة الرئيس ما فائدة استرجاع الماضي الجميل وأنت تحكم حاضراً بائساً لم تنجح فيه إلا بتزيينه بكليشيهات التاريخ البائدة. لا تنس أن حتى أبا جهل كان قريشياً و يتكلم الفصحى بشكل رائع".