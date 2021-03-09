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التيّار يتبرأ من تصريحات محمد عمار حول التحقيق مع رجال الأعمال على طريقة بن سلمان واتهام النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة بتلقي أموال

Publié le Mardi 09 Mars 2021 - 15:39 قراءة: 0 د, 39 ث
تبرّأ الثلاثاء 9 مارس، عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي، من تصريحات زميله في الحزب محمد عمار في برنامج وحش الشاشة.
وأشار الجلاصي الي أن التيار الديمقراطي لا يتبنى تصريحات محمد عمار حول رجال الاعمال والأحزاب التي تتلقى 500 الف دينار شهريا من لوبي مالي.
وقال في حوار لإذاعة ديوان أف أم "ليس لدينا اثباتات حول تلقي احزاب لأموال ولو كنا في الحكم لن نسمح بالتعاطي مع رجال الأعمال مثلما صرح به محمد عمار".
يذكر ان محمد عمار اتهم النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة بتلقي 500 ألف دينار شهريا من لوبي مالي.

كما صرح بانه لو كان حزبه في الحكم سيتم التعامل مع رجال الأعمال مثلما فعل محمد بن سلمان في السعودية ويتم وضع رجال الاعمال في خيام بثكنة العوينة والتحقيق معهم.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222049

Afarit  (Tunisia)  |Mardi 09 Mars 2021 à 15h 52m |           

عندما يجمع التيار السفهاء فلا بد من الوصول إلى هذه الحالة
محمد عمار انتحل صفة مع الخطوط الجوية التركية و تبين نصبه واحتياله
ثم تدخل في قضية الشاب فخري ألأندلسي وكان وراء
الحكم عليه بالإعدام في قطر
https://www.youtube.com/watch?v=HkgMienjs1o&t=30s



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