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حزب الشعب يريد يكشف: دولة أجنبية وراء فوز قيس سعيد بالرئاسة وممثّل تلك الدولة التقي قيس سعيد يوم 19 أوت 2019

Publié le Mardi 09 Mars 2021 - 11:50 قراءة: 0 د, 29 ث
كشف الثلاثاء 9 مارس، المدير التنفيذي لحزب الشعب نجد الخلفاوي يريد عن وقوف دولة أجنبية وراء فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية.
وفي حوار لجريدة الصباح قال الخلفاوي ان هذه الدولة دعمت حملة قيس سعيد وأنه لو لا دعم هذه الدولة لما بلغ قيس سعيد الدور الثاني للانتخابات.
وأكد انه لا يتكلم عن ذلك من فراغ وأن لديه كل الأدلة على ذلك مضيفا أن أحد المنتسبين لحملة قيس سعيد اتصل بممثل تلك الدولة وتم بعد ذلك تنظيم لقاء بينه وبين قيس سعيد في 19 اوت 2019 كما جرت بعد ذلك عديد الاتصالات بينهما.






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222033

Franchise  ()  |Mardi 09 Mars 2021 à 12h 42m |           
Cet individu a déclaré qu'un Etat étranger est derrière l'élection de Kaïs Saïd. C'est de la calomnie et de la médisance de la part d'un opportuniste. Une question: est-ce-que cet Etat étranger a voté dans les urnes au lieu et place des trois millions d'électeurs.



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