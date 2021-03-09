حزب الشعب يريد يكشف: دولة أجنبية وراء فوز قيس سعيد بالرئاسة وممثّل تلك الدولة التقي قيس سعيد يوم 19 أوت 2019

كشف الثلاثاء 9 مارس، المدير التنفيذي لحزب الشعب نجد الخلفاوي يريد عن وقوف دولة أجنبية وراء فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية.وفي حوار لجريدة الصباح قال الخلفاوي ان هذه الدولة دعمت حملة قيس سعيد وأنه لو لا دعم هذه الدولة لما بلغ قيس سعيد الدور الثاني للانتخابات.وأكد انه لا يتكلم عن ذلك من فراغ وأن لديه كل الأدلة على ذلك مضيفا أن أحد المنتسبين لحملة قيس سعيد اتصل بممثل تلك الدولة وتم بعد ذلك تنظيم لقاء بينه وبين قيس سعيد في 19 اوت 2019 كما جرت بعد ذلك عديد الاتصالات بينهما.