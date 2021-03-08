النائب نعمان العش: الهبوط الاضطراري لطائرة التونيسار سببه "نسيان الباب محلول"!!

عقدت الاثنين 8 مارس، لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد جلسة استماع لوزير النقل معز شقشوق حول ملف شركة الخطوط التونسية.وتم خلال الجلسة الحديث عن حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الخطوط التونسية بمطار تونس قرطاج والتي انطلقت من مطار المنستير وكانت متجهة نحو ليون.وقال النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش إنه تحصّل على معلومة تفيد بأن الهبوط الاضطراري للطائرة المذكورة ليس سببه تقني كما تم ترويجه بل كان السبب عدم غلق باب مقصورة الحقائب جيدا حسب نعمان العش.وأثار تصريح نعمان العش عديد التعليقات الساخرة من بعض النواب الحاضرين وقال النائب أحمد بن عياد معلّقا على نعمان العش "علاش؟؟ كات كات باشي"؟".من جانبه علّق لاحقا المدير العام للطيران المدني حبيب المكي قائلا "هو حتى الميترو ما يخرجش والباب محلول" مشيرا الي أنه لا صحة لما صرّح به نعمان العش.وكانت طائرة تابعة للخطوط التونسية، اضطرت الإثنين، للهبوط اضطراريا في مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك بسبب عطل تقني.وكانت هذه الطائرة متجهة من مطار المنستير إلى مطار ليون في فرنسا.ولم يتم تسجيل أي خسائر نتيجة هذا الهبوط الاضطراري، علما بأن هذه الطائرة كانت تحمل نحو 120 شخصا بينهم تونسيون وأجانب.