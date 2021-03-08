   Farid - Kelmet-Itaab  

زياد الهاشمي ومحمد العفاس يودعان شكاية ضدّ محمّد عمار بسبب تصريحاته في وحش الشاشة

Publié le Lundi 08 Mars 2021 - 17:55 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - نشر الاثنين 8 مارس، النائبان عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي ومحمد العفاس فيديو من أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة أعلنا من خلاله أنهما تقدّما بشكاية ضد النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار.

وأوضح زياد الهاشي أن مقاضاة محمد عمار تأتي على خلفية تصريحاته في قناة التاسعة بأن ائتلاف الكرامة يتلقي مبلغا قدره 150 ألف دينار شهريا من لوبي مالي حسب تصريح محمد عمار.


وأعلن زياد الهاشمي أن نواب ائتلاف الكرامة لن يسمحوا من هنا فصاعدا بهتك أعراضهم وتشويههم وأنهم سيلجؤون للقضاء كلما تم ترويج الأكاذيب ضدّهم وتشويههم.
ودعا النائبان محمد عمار الي تحمّل مسؤوليته وأن "يكون عند كلمتو" ولا يتمسّك بالحصانة مثلما صرّح به حتى يتم الاستماع اليه.






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221995

Afarit  (Tunisia)  |Lundi 08 Mars 2021 à 18h 05m |           
هذا الحقير كان وراء حكم الإعدام في قطر على الشاب التونسي فخري الأندلسي
https://www.youtube.com/watch?v=HkgMienjs1o&t=12s



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