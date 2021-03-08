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المشيشي يشرف على امضاء اتفاقيات بين وزارة المرأة ووزارة العدل ووزارة التربية
Publié le Lundi 08 Mars 2021 - 17:27
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أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي عشية اليوم لى امضاء اتفاقيات بين وزارة المرأة ووزارة العدل ووزارة التربية.
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Makawi - يا حلوتي الدنيا
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 221987