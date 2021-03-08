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المشيشي يشرف على امضاء اتفاقيات بين وزارة المرأة ووزارة العدل ووزارة التربية

Publié le Lundi 08 Mars 2021 - 17:27 قراءة: 0 د, 8 ث
أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي عشية اليوم لى امضاء اتفاقيات بين وزارة المرأة ووزارة العدل ووزارة التربية.


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يتبع يتبع


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