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بسبب مباراة النادي الصفاقسي والنادي الافريقي محمد بن حسانة يعلن الانسحاب من تقديم فقرة المافيولا في الأحد الرياضي

Publié le Lundi 08 Mars 2021 - 14:16 قراءة: 0 د, 25 ث
أعلن الاثنين 8 مارس، مقدم فقرة المافيولا بالأحد الرياضي محمد بن حسانة انسحابه من البرنامج.

ونشر في صفحته على الفايسبوك تدوينة قال فيها " لم أكن أتصور يوما أن كلمة الحق ثقيلة و لن يتقبلها الجميع. قررت الانسحاب من برنامج الأحد الرياضي. المعذرة للسيد معز بولحية و لفريق الاعداد".


ويأتي انسحاب بن حسانة من البرنامج بعد حملة الانتقادات التي طالته من طرف أنصار النادي الصفاقسي، بسبب تحليله لمباراة النادي الصفاقسي والنادي الافريقي التي انتهت بنتيجة التعادل وشهدت اعتداءات بالعنف في نهايتها.


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