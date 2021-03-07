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اثر الجلسة العامة.. انتخاب الأستاذ عبد الواحد المكني رئيسا لندوة رؤساء الجامعات

Publié le Dimanche 07 Mars 2021 - 08:28 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - وائل الرميلي - تم اليوم السبت 5 مارس 2021 بمقر جامعة القيروان انتخاب الاستاذ عبد الواحد المكني, رئيس جامعة صفاقس حاليا، رئيسا لندوة رؤساء الجامعات والاستاذ كمال عبد الرحيم، رئيس جامعة قابس حاليا، كاتبا عاما لندوة رؤساء الجامعات والأستاذ الهادي بن الحاج صالح رئيس جامعة المنستير حاليا، امين مال لندوة رؤساء الجامعات وذلك اثر الجلسة العامة لندوة رؤساء الجامعات التى تنعقد مرة كل 3 سنوات مباشرة بعد عملية انتخاب رؤساء الجامعات وبعد المصادقة على التقرير المالي و الأدبي بالإجماع.



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