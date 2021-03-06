بوغلاب: بابا الفاتيكان عمرو 85 عام سافر للعراق واحنا رئيسنا ما فاتش القيروان ياخي عليه S17 !"

وجه الإعلامي محمد بوغلاب في تدوينة في صفحته الرسمية على الفايسبوك 5 مارس 2021، انتقادات للرئيس قيس سعيّد تزامنا مع زيارة بابا الفاتيكان للعراق.وقال بوغلاب "بابا الفاتيكان عمرو 85عام، سافر للعراق،واحنا رئيسنا المفدى ما فاتش القيروان، شنية الحكاية، عليه s17م الداخلية".وتابع "يا رئيس الدولة حال البلاد يبكي الا انهض وقم بدورك، المهم تحرك، اعمل حاجة".وطالب محمد بوغلاب سعيّد الى زيارة مختلف الدول للحفاظ على العلاقات الخارجية مضيفا "امشي لليبيا، المغرب، موريتانيا، زور مصر ، السودان، مالي، الكوت ديفوار.. وين ما ترى ثمة فايدة".وكان بابا الفاتيكان فرانسيس، التقى السبت، بالمرجع الشيعي، علي السيستاني، في مدينة النجف جنوبي العراق، .ومن المقرر أن يتجه بابا الفاتيكان، بعد النجف، إلى مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم في محافظة ذي قار (جنوب)، وفق روايات تاريخية.وهذه الزيارة هي الأولى لبابا فاتيكان إلى العراق على الإطلاق، كما أنها أول جولة خارجية للبابا منذ تفشي فيروس كورونا في العالم مطلع العام الماضي.يشار الى أن تونس تعيش منذ اكثر من شهر ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة