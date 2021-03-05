الاتحاد العام التونسي للطلبة يستاثر باغلبية المقاعد في انتخابات المجلس العلمية

استاثر الاتحاد العام التونسي للطلبة باغلبية المقاعدة في انتخاب ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية التي انتظمت امس الخميس بنسبة فاقت 49 بالمائة حسب ما اكدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم.واضافت الوزارة ان النتائج الاولية قد افرزت فوز 558 طالبا في المجالس العلمية على المستوى الوطني يتوزعون بين 49,10 بالمائة من الاتحاد العام التونسي للطلبة و28,67 من الاتحاد العام لطلبة تونس و22,23 بالمائة من المستقلين.وقد تم تاجيل الانتخابات الى موعد لاجق في 4 مؤسسات تعليم عالي وهي المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة والمعهد العالي للغات بتونس والمدرسة العليا للفلاحة بماطر والمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بسبيطلة.ونوهت الوزارة بما تحلى به الطلبة من روح للمسؤولية وحس مواطني عالي في الانتخابات التي جرت في كنف الشفافية والتنافس النزيه حسب البلاغ.