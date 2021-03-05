بولبابه سالم للجورشي في نقاش على نسمة : تنحية الغنوشي تكون بآليات الديمقراطية و ليس لإرضاء طرف آخر

باب نات -

رد الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم على المحلل صلاح الدين الجورشي الذي دعا الى استقالة رئيس البرلمان او رئيس الحكومة لحل الأزمة ... و قال خلال في برنامج هات الصحيح على قناة نسمة ان هذا الأمر يؤكد ضعف الثقافة الديمقراطية و عدم احترام نتائج الانتخابات ، و أضاف ان إزاحة الغنوشي ممكنة عبر الآليات الديمقراطية بجمع التوقيعات اللازمة وهي 109 و ليس بالإكراه لأننا سنجد انفسنا في منطق جديد خارج منطق السياسة.ودعا بولبابه سالم الى حزمة جديدة لتجاوز الازمة الحالية عبر انتخابات جديدة خلال سنة و نصف و تنقيح القانون الانتخابي و انشاء المحكمة الدستورية.و قال ان المطالبين بازاحة الغنوشي ليسوا متفقين حول الشخصية التي ستخلفه .