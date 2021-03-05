بولبابه سالم للجورشي في نقاش على نسمة : تنحية الغنوشي تكون بآليات الديمقراطية و ليس لإرضاء طرف آخر

Publié le Vendredi 05 Mars 2021 - 15:44 قراءة: 0 د, 33 ث
باب نات - رد الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم على المحلل صلاح الدين الجورشي الذي دعا الى استقالة رئيس البرلمان او رئيس الحكومة لحل الأزمة ... و قال خلال في برنامج هات الصحيح على قناة نسمة ان هذا الأمر يؤكد ضعف الثقافة الديمقراطية و عدم احترام نتائج الانتخابات ، و أضاف ان إزاحة الغنوشي ممكنة عبر الآليات الديمقراطية بجمع التوقيعات اللازمة وهي 109 و ليس بالإكراه لأننا سنجد انفسنا في منطق جديد خارج منطق السياسة.

ودعا بولبابه سالم الى حزمة جديدة لتجاوز الازمة الحالية عبر انتخابات جديدة خلال سنة و نصف و تنقيح القانون الانتخابي و انشاء المحكمة الدستورية.
و قال ان المطالبين بازاحة الغنوشي ليسوا متفقين حول الشخصية التي ستخلفه .



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