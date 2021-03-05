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بعد موجة غضب في تونس : العين الإماراتية تعدّل عنوان تقريرها المهين للشعب التونسي

Publié le Vendredi 05 Mars 2021 - 11:02 قراءة: 0 د, 39 ث
باب نات - طارق عمراني - بعد موجة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي قامت بوابة العين الإخبارية الإماراتية بتعديل عنوان تقرير لها تعمد إهانة الشعب التونسي على خلفية ارسال أبو ظبي هبة تتمثل في 500 لقاح فيروس كورونا للرئاسة التونسية.


العين الإماراتية عدلت عنوان تقريرها من "جزيل الشكر فرحة شعبية تونسية بوصول لقاح كورونا من الإمارات " إلى "جزيل الشكر".. هدية لقاح كورونا من الإمارات لـ"الرئاسة التونسية"


في حين أبقت على محتوى التقرير و الفيديو المرفق و الذي أظهر شابا تونسيا و شابة يوجهون الشكر لدولة الإمارات لوقوفها مع الشعب التونسي"

و كان التقرير اثار موجة غاضبة من التعليقات لدى نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي و حتى الشخصيات العامة و الاعلامية بعد وصف التقرير لتونس بال "المحتاجة" مع الحديث عن فرحة شعبية تونسية بوصول اللقاح.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 221766

Volcano  (Tunisia)  |Vendredi 05 Mars 2021 à 11h 13m |           
الشكر موصول لرئيسنا المفدى و لمصالح رئاسة الجمهورية على اعلاء شان تونس و الشعب التونسي بين الامم
غياب الرؤية و الوضوح نتيجته الضياع التام

Bokbok  (Tunisia)  |Vendredi 05 Mars 2021 à 11h 10m |           
الشعب الذليل يحكمه حاكم أذل . والشعب الحر ينتج الأحرار



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