مخلوف: بعد زيارة السفير الأمريكي أصبحت المحكمة الدستورية أولوية وتم تبني موقف الإئتلاف

كشف النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة على قناة الزيتونة انه بقدرة قادر تم تغيير مواقف عدد من القوى السياسية تجاه تركيز المحكمة الدستورية بعد زيارة السفير الاميركي وحديثه عن دعم المسار الديمقراطي.
واضاف مخلوف " بعد فترة من التجاذب ورفض مقترحات ائتلاف الكرامة في هذا الجانب خضعت جميع الاطراف ويبدو ان الضغوط الاميركية اكلت اكلها".
وتابع سيف الدين مخلوف " بعض الجهات كحسونة الناصفي الذي كان يعتبر موقفنا من تركيز المحكمة محاولة لاستهداف الرئيس تراجع واصبح يتبنى مواقف تؤيد تركيز المحكمة في اقرب فرصة".
وكان سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس Blome Donald Armin عبّر يوم 23 فيفري خلال زيارته لمجلس الشعب عن عزم بلاده على مواصلة دعمها لتونس في مختلف الميادين، ولاسيما في المجال الصحي ...
و ذكّر السفير بأن لتونس أصدقاء كثيرين في الولايات المتحدة الامريكية يمثّلون خير ضمانة للتطوير المتواصل لعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي، مؤكّدا تعهّد الولايات المتحدة الامريكية بمواصلة دعمها القوي للتجربة الديمقراطية التونسية حتى تحقق أهدافها.
واضاف مخلوف " بعد فترة من التجاذب ورفض مقترحات ائتلاف الكرامة في هذا الجانب خضعت جميع الاطراف ويبدو ان الضغوط الاميركية اكلت اكلها".
وتابع سيف الدين مخلوف " بعض الجهات كحسونة الناصفي الذي كان يعتبر موقفنا من تركيز المحكمة محاولة لاستهداف الرئيس تراجع واصبح يتبنى مواقف تؤيد تركيز المحكمة في اقرب فرصة".
وكان سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس Blome Donald Armin عبّر يوم 23 فيفري خلال زيارته لمجلس الشعب عن عزم بلاده على مواصلة دعمها لتونس في مختلف الميادين، ولاسيما في المجال الصحي ...
و ذكّر السفير بأن لتونس أصدقاء كثيرين في الولايات المتحدة الامريكية يمثّلون خير ضمانة للتطوير المتواصل لعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي، مؤكّدا تعهّد الولايات المتحدة الامريكية بمواصلة دعمها القوي للتجربة الديمقراطية التونسية حتى تحقق أهدافها.
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