الهايكا تسلط خطية ب10 الاف دينار ضد قناة الانسان بسبب عبارة "الي تجيب في الحرام تسمى زانية وابنها ابن زنا"

باب نات - أصدرت الخميس 4 مارس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بيانا اعلنت من خلاله تسليط خطية مالية ب10 الاف دينار ، ضد قناة الانسان بسبب تصريحات النائب محمد العفاس في برنامج للحديث بقية.
كما قررت الهيئة سحب حلقة البرنامج المذكور التي وردت فيها تصريحات النائب محمد العفاس حول الأمهات العازبات.
وأوضحت الهيئة أن قرارها يأتي على خلفية التصريحات التالية للعفاس " شكون التونسي الحر الراجل الشنبات الي يكون فخور وسعيد ابنتو كيف تدخللها بطفل في الحرام، وريني شكون، هذا يشبه للتوانسة؟ لا هذيكا بنيتك تمارس في حريتها الجنسية وهذاك الطفل الي نسميوه احنا ابن زنا وابن حرام، هذاكا اسمو bébé d’amour، الي تجيب طفل في الحرام اسمها زانية او عاهرة سمها ما شئت، ما اسمهاش أم عزباء في وعي الشعب التونسي".
كما قررت الهيئة سحب حلقة البرنامج المذكور التي وردت فيها تصريحات النائب محمد العفاس حول الأمهات العازبات.
وأوضحت الهيئة أن قرارها يأتي على خلفية التصريحات التالية للعفاس " شكون التونسي الحر الراجل الشنبات الي يكون فخور وسعيد ابنتو كيف تدخللها بطفل في الحرام، وريني شكون، هذا يشبه للتوانسة؟ لا هذيكا بنيتك تمارس في حريتها الجنسية وهذاك الطفل الي نسميوه احنا ابن زنا وابن حرام، هذاكا اسمو bébé d’amour، الي تجيب طفل في الحرام اسمها زانية او عاهرة سمها ما شئت، ما اسمهاش أم عزباء في وعي الشعب التونسي".
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