مجموعة الصداقة البرلمانية تونس-سويسرا تعقد اجتماعها التأسيسي

عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية تونس-سويسرا صباح اليوم الخميس 04 مارس 2021 اجتماعها التأسيسي برئاسة محمد العفاس.وتناول أعضاء المجموعة الحاضرون سبل تفعيل الديبلوماسية البرلمانية عبر مجموعة الصداقة، وآفاق التعاون مع البرلمان السويسري في مجالات مختلفة لاسيما الشفافية ومحاربة الفساد والرقابة البرلمانية على العمل الحكومي.كما تم التطرق الى أهمية دفع التعاون في مجالي التربية والبحث العلمي وفي عدة قطاعات اقتصادية على غرار الالكترونيك والنسيج والفلاحة والخدمات.وأكد أعضاء المجموعة الحاضرون أهمية طرح مسألة الأموال المصادرة ضمن برنامج العمل، وذلك بالتنسيق مع لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد.وفيما يتعلق ببرنامج العمل، اتفق الأعضاء الحاضرون على توجيه مراسلات الى الأطراف المعنية على غرار وزارة الشؤون الخارجية قصد اطلاع المجموعة على تطوّرات التعاون الثنائي و مختلف الملفات المطروحة.