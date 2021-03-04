مجموعة الصداقة البرلمانية مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية تعقد اجتماعها التأسيسي

انعقد صباح اليوم الخميس 04 مارس 2021 الاجتماع التأسيسي لمجموعة الصداقة البرلمانية مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية برئاسة السيد الفرجاني.



وتداول أعضاء المجموعة الحاضرون حول برنامج العمل الأولي ، وتم الاتفاق على عقد لقاء افتراضي مع مجموعة الصداقة لدى البرلمانين المعنيين.

هذا وأكّد أعضاء المجموعة ضرورة العمل على دفع الديبلوماسية التونسية والاستفادة من علاقات التعاون لتحقيق المشاريع المعطلة. كما تم التطرق إلى الميزانية المخصصة للنشاط الديبلوماسي البرلماني والحاجة إلى دعمها.



