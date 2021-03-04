علي العريض: رئيس الجمهورية مايشبهلناش

قال القيادي في حركة النهضة،علي العريض،أثناء حضوره في برنامج" تونس اليوم" على قناة الحوار التونسي إن خطاب رئيس الجمهورية فيه تفرقة للتونسيين، "المفروض أن يكون بوهم الكل".واضاف العريض بأن هناك احتقار لرجال ونساء الدولة وكفاءات كبيرة ناضلت مشيرا إلى أنه لا يتحدث فقط عن حركة النهضة.وتابع" لم أرى رئيس الجمهورية يقوم بدوره " رئيس الجمهورية ميشبهلناش".