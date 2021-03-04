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منى البوعزيزي : نادية عكاشة أرسلت عدل منفذ للشروق بسبب مقال حول تسلمها تلاقيح كورونا

Publié le Jeudi 04 Mars 2021 - 11:23 قراءة: 0 د, 24 ث
كشفت الإعلامية بجريدة الشروق منى البوعزيزي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك ان نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية ارسلت عدل منفذ للشروق بسبب مقال صحفي بتاريخ 1 مارس حول لاقيها تلاقيح كورونا

وكتبت البوعزيزي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية حاكمة قرطاج ترسل عدل منفذ للشروق بسبب مقال صحفي حول تسلمها تلاقيح كورونا و كشف كذبها على الشعب
ووصفت البوعزيز نادية عكاشة بانها دكتاتورية قرطاج الجديدة.





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