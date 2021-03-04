منى البوعزيزي : نادية عكاشة أرسلت عدل منفذ للشروق بسبب مقال حول تسلمها تلاقيح كورونا

كشفت الإعلامية بجريدة الشروق منى البوعزيزي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك ان نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية ارسلت عدل منفذ للشروق بسبب مقال صحفي بتاريخ 1 مارس حول لاقيها تلاقيح كورونا
وكتبت البوعزيزي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية حاكمة قرطاج ترسل عدل منفذ للشروق بسبب مقال صحفي حول تسلمها تلاقيح كورونا و كشف كذبها على الشعب
ووصفت البوعزيز نادية عكاشة بانها دكتاتورية قرطاج الجديدة.
وكتبت البوعزيزي في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية حاكمة قرطاج ترسل عدل منفذ للشروق بسبب مقال صحفي حول تسلمها تلاقيح كورونا و كشف كذبها على الشعب
ووصفت البوعزيز نادية عكاشة بانها دكتاتورية قرطاج الجديدة.
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