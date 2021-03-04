عذب بطريقة وحشية في وزارة الداخلية ومنعوا عليه الطعام حتى الهزال ...قضية قتل القيادي بحركة النهضة سحنون الجوهري امام القضاء

باب نات -

تخلف المنسوب لهم الانتهاك عن الحضور

نظرت اليوم الخميس 4 مارس 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 5 المتعلقة بالشهيد بحركة النهضة سحنون الجوهري الذي عذب بطريقة وحشية بدهاليز وزارة الداخلية ومنع عليه الطعام حتى الهزال خلال التسعينات على خلفية انتمائه ونشاطه في حركة النهضة المعرّفة في تلك الفترة بحركة الاتجاه الاسلامي .بالمناداة على عائلته حضر ابنه وتمسك بما سجل عليه في جلسة سابقة، وطلب من المحكمة سماع الشاهد محمد الهادي الفرشيشي الذي أعرب عن استعداده لاداء شهادته بخصوص القضية.وبالمناداة على هيئة الدفاع في قضية الشهيد سحنون الجوهري حضر الاستاذ محسن السحباني في حق بقية زملائه وفوض النظر للمحكمة في القيام بالابحاث الازمة .وحضر الاستاذ مختار الطريفي عن الرابطة التونسية لحقوق الانسان التى كان كان الشهيد سحنون الجوهري عضوا فيها وطلب من المحكمة ضرورة واجبار استدعاء المتهمين واحالة من لم يمتثل للحضور للمحاكمة والتحفظ على املاك من لم يمتثل للحضور امام القضاء وللمحاكمة وتهيئة القضية للفصل... موضحا انها الجلسة التاسعة ولم يحضر جل المتهمين وانها لمدة عامين منشورة امام القضاءبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك وهم 10 متهمين من بينهم 3 متوفين تبين أن بن علي وافته المنية ولم يحضر المنسوب له الانتهاك عبد الله القلال ولا محاميه ولا المهتم احمد الحاجي وقد تبين انه توفى ،كما لم يحضر المتهم علي بن عيسى،وكان نبه عليه بضرورة الحضور وحضر المنسوب له الانتهاك محمد علي الرفرافي ،وحضر محاميه وتمسك المنسوب له الانتهاك بتصريحاته المسجلة عليه بموجب استنطاقه في جلسة سابقة التومي الورغمي لم يحضر الهادي الزيتوني ومراد الحناشي لم يحضروا الجلسة وكان قد نبه عليه.في حين تبين أن متهم آخر توفي هذا و لم يحضر عبد الخليل دودش وحليم بوشوشة وكان نبه عليه بالحضور.وقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للنظر في جملة الطلبات وتحديد موعد للقضية.