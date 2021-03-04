   Warda - أووو مالووو  

بعد ثبوت تلقّيه مكالمات من الامارات رغم نفيه، سائق الشهيد شكري بلعيد ينفى هذه المرة زيارة الامارات بعد الاغتيال

Publié le Jeudi 04 Mars 2021 - 08:51 قراءة: 0 د, 45 ث
نفى الاربعاء 3 مارس، سائق الشهيد شكري بلعيد زياد الطاهري أنه زار دولة الامارات مؤكدا أنه لم يغادر تونس بعد عملية الاغتيال كما ذكر المحامى بشر الشابي.

يذكر أن زياد الطاهري سبق له أن نفى تلقي اتصالات من دولة الامارات تزامنا مع عملية الاغتيال قبل أن تثبت الأبحاث عكس ذلك ويتبين أن زياد الطاهري تلقي مكالمتين من الامارات وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين نزار السنوسي.


يذكر أن الصحفية نادية داود كانت أكدت يوم الاغتيال أن سائق الشهيد بلعيد لم يكن نفس السائق المعتاد وأنه كان يتحدث في الهاتف قبل وقت قصير من عملية الاغتيال ووصفت تحركاته بالمشبوهة مشيرة الي أن القاتل عندما اقترب من السيارة وبدأ يطلق النار على شكري بلعيد كان السائق يجلس في السيارة هادئا ولم تصدر عنه أي ردة فعل.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221697

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 04 Mars 2021 à 09h 59m |           
من المفروض هذا الساءق يقع ايقافه والتحقيق معه ... للكشف عن غرفة العمليات وفريق التنفيذ والمساندة وفريق الدعم الاعلامي والبروباقندا ... ومن بعد تو نفهمو مكونات الدولة العميقة والاحزاب اللي تحالفت معها في السر والعلن للقضاء على الديمقراطية الناشءة وكل مخرجاتها ... هذه الحرب يشنها المستعمر واذياله ضد اراة الشعب التونسي في الحرية والكرامة ...



En continu

Toutes les news
.

الخميس 04 مارس 2021 | 20 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:44 18:19 15:46 12:38 06:46 05:20
15°
 17° % 77 :الرطــوبة
تونــس 10°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
17°-1018°-1119°-1019°-1119°-12
  • Avoirs en devises
    21915,7

  • (3 mars)
  • Jours d'importation
    155
  •              1 € = 3,28956 DT        1$ =2,74512 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 mars)   221,7 MDT