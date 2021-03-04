بعد ثبوت تلقّيه مكالمات من الامارات رغم نفيه، سائق الشهيد شكري بلعيد ينفى هذه المرة زيارة الامارات بعد الاغتيال

نفى الاربعاء 3 مارس، سائق الشهيد شكري بلعيد زياد الطاهري أنه زار دولة الامارات مؤكدا أنه لم يغادر تونس بعد عملية الاغتيال كما ذكر المحامى بشر الشابي.
يذكر أن زياد الطاهري سبق له أن نفى تلقي اتصالات من دولة الامارات تزامنا مع عملية الاغتيال قبل أن تثبت الأبحاث عكس ذلك ويتبين أن زياد الطاهري تلقي مكالمتين من الامارات وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين نزار السنوسي.
يذكر أن الصحفية نادية داود كانت أكدت يوم الاغتيال أن سائق الشهيد بلعيد لم يكن نفس السائق المعتاد وأنه كان يتحدث في الهاتف قبل وقت قصير من عملية الاغتيال ووصفت تحركاته بالمشبوهة مشيرة الي أن القاتل عندما اقترب من السيارة وبدأ يطلق النار على شكري بلعيد كان السائق يجلس في السيارة هادئا ولم تصدر عنه أي ردة فعل.
يذكر أن زياد الطاهري سبق له أن نفى تلقي اتصالات من دولة الامارات تزامنا مع عملية الاغتيال قبل أن تثبت الأبحاث عكس ذلك ويتبين أن زياد الطاهري تلقي مكالمتين من الامارات وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين نزار السنوسي.
يذكر أن الصحفية نادية داود كانت أكدت يوم الاغتيال أن سائق الشهيد بلعيد لم يكن نفس السائق المعتاد وأنه كان يتحدث في الهاتف قبل وقت قصير من عملية الاغتيال ووصفت تحركاته بالمشبوهة مشيرة الي أن القاتل عندما اقترب من السيارة وبدأ يطلق النار على شكري بلعيد كان السائق يجلس في السيارة هادئا ولم تصدر عنه أي ردة فعل.
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