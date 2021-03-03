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الوضع الصحي لرئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد في تحسن

Publié le Mercredi 03 Mars 2021 - 22:03 قراءة: 0 د, 24 ث
أكد القيادي بحزب تحيا تونس محمد صافي الجلالي في تدوينة على صفحته على الفايسبوك أن الوضع الصحي لرئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد تحسن و قد تعافى من الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرا.
وجاء في التدوينة ما يلي : "السيد الحبيب الصيد يتعافى وهو بصحة جيدة دون مخلفات جانبية للازمة الصحية" .

جدير بالذكر ان الحبيب الصيد تعرض خلال برنامج تلفزي مشترك بين القناة الوطنية وقناة فرنس 24 لوعكة صحية اضطر على اثرها فريق البرنامج لايقاف الحصة.


سلامات



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