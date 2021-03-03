الوضع الصحي لرئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد في تحسن

سلامات

أكد القيادي بحزب تحيا تونس محمد صافي الجلالي في تدوينة على صفحته على الفايسبوك أن الوضع الصحي لرئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد تحسن و قد تعافى من الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرا.وجاء في التدوينة ما يلي : "السيد الحبيب الصيد يتعافى وهو بصحة جيدة دون مخلفات جانبية للازمة الصحية" .جدير بالذكر ان الحبيب الصيد تعرض خلال برنامج تلفزي مشترك بين القناة الوطنية وقناة فرنس 24 لوعكة صحية اضطر على اثرها فريق البرنامج لايقاف الحصة.