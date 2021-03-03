Maghreb intelligence يكشف: نقل نادية عكاشة للمستشفى العسكري لم يكن بسبب التسمّم بل بسبب آثار جانبية للقاح كورونا؟؟

نشر الاربعاء 3 مارس، موقع Maghreb intelligence مقالا بعنوان "نادية عكاشة حاكمة قرطاج الجديدة ضحية عملية تلقيح سرية ".
وأفاد الموقع بأن نقل نادية عكاشة الي المستشفى العسكري في جانفي الماضي لم يكن بسبب تعرّضها للتسمم وفق ما ذكره بيان رئاسة الجمهورية يوم 27 جانفي.
وحسب ما ذكره الموقع فإن نادية عكاشة كانت تعاني من حمى شديدة وآلام في جسدها وهي آثار جانبية لحقنة تلقّتها في اليوم السابق وقد أشار الموقع الي أن نادية عكاشة رفضت الافصاح عن اسم الطبيب الذي حقنها.
وأشار الموقع الي أن ما تعرّضت له نادية عكاشة قد يكون بسبب تلقيحها ضد كورونا خاصة في ظل وجود أخبار عن حملة تلقيح ضد كورونا استفاد منها مؤخرا المقربون من حاشية رئيس الجمهورية.
وأفاد الموقع بأن نقل نادية عكاشة الي المستشفى العسكري في جانفي الماضي لم يكن بسبب تعرّضها للتسمم وفق ما ذكره بيان رئاسة الجمهورية يوم 27 جانفي.
وحسب ما ذكره الموقع فإن نادية عكاشة كانت تعاني من حمى شديدة وآلام في جسدها وهي آثار جانبية لحقنة تلقّتها في اليوم السابق وقد أشار الموقع الي أن نادية عكاشة رفضت الافصاح عن اسم الطبيب الذي حقنها.
وأشار الموقع الي أن ما تعرّضت له نادية عكاشة قد يكون بسبب تلقيحها ضد كورونا خاصة في ظل وجود أخبار عن حملة تلقيح ضد كورونا استفاد منها مؤخرا المقربون من حاشية رئيس الجمهورية.
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