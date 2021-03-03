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Maghreb intelligence يكشف: نقل نادية عكاشة للمستشفى العسكري لم يكن بسبب التسمّم بل بسبب آثار جانبية للقاح كورونا؟؟

Publié le Mercredi 03 Mars 2021 - 19:23 قراءة: 0 د, 36 ث
نشر الاربعاء 3 مارس، موقع Maghreb intelligence مقالا بعنوان "نادية عكاشة حاكمة قرطاج الجديدة ضحية عملية تلقيح سرية ".
وأفاد الموقع بأن نقل نادية عكاشة الي المستشفى العسكري في جانفي الماضي لم يكن بسبب تعرّضها للتسمم وفق ما ذكره بيان رئاسة الجمهورية يوم 27 جانفي.

وحسب ما ذكره الموقع فإن نادية عكاشة كانت تعاني من حمى شديدة وآلام في جسدها وهي آثار جانبية لحقنة تلقّتها في اليوم السابق وقد أشار الموقع الي أن نادية عكاشة رفضت الافصاح عن اسم الطبيب الذي حقنها.


وأشار الموقع الي أن ما تعرّضت له نادية عكاشة قد يكون بسبب تلقيحها ضد كورونا خاصة في ظل وجود أخبار عن حملة تلقيح ضد كورونا استفاد منها مؤخرا المقربون من حاشية رئيس الجمهورية.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 221671

Karimyousef  (France)  |Mercredi 03 Mars 2021 à 20h 05m |           
إذا ثبت هذا الخبر ، فعلى الدنيا السلام.

Amor2  (Switzerland)  |Mercredi 03 Mars 2021 à 19h 59m |           
إنها فضيحة بجلاجل!!!!!
ذهابها للمستشفى العسكري كان نتيجة حقنة كورونا....!!!



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