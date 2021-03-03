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حزب الشعب يريد يتّهم ديوان رئيس الجمهورية باستهدافه بسبب مواقفه من نادية عكاشة

Publié le Mercredi 03 Mars 2021 - 17:47 قراءة: 0 د, 48 ث
باب نات - أصدر الاربعاء 3 مارس، حزب الشعب يريد بيانا عبّر من خلاله عن استغرابه من بلاغ رئاسة الجمهورية الذي ينفي انتماء رئيس الجمهورية لأي حزب .

وأكّد الحزب أنه لم تقع لإشارة خلال الندوة الصحفية لأي علاقة تربط الحزب برئيس الجمهورية حاضراو مستقبلا مشيرا الي أن الناطق الرسمي باسم الحزب نفي أي علاقة للحزب برئيس الجمهورية.


واعتبر الحزب أن بيان رئاسة الجمهورية "الذي يأتي لينفي شيئا لا وجود له هو سقطة إتصالية أخرى لمؤسسة رئاسة الجمهورية و دليل آخر على إفلاس بعض المستشارين ممن لا شاغل لهم سوى الرد على الأقاويل الفايسبوكية".

ونزّه حزب الشعب يريد رئيس الجمهورية من اصدار البلاغ المذكور واعتبره تصرّفا فرديا من ادارة رئاسة الجمهورية واستهدافا له بسبب مواقف قياداته الواضحة من التتبعات القضائية التي تشمل مديرة ديوان رئيس الجمهورية و التي سبق أن ندد بها الحزب و إستنكر سياسة الإفلات من العقاب تجاه تصرفات مسؤولين في الدولة ترتقي بعضها لمرتبة جرائم.



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