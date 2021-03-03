هاتف OPPO Reno 5 متوفر الان في جميع متاجر Ooredoo

بلاغ صحفي -

هاتف OPPO Reno 5، آخر هواتف المجموعة

تعلن Ooredoo عن انطلاق ترويج الهاتف الذكي الجديد OPPO Reno 5 في كلّ نقاط بيعها الموزّعة على كامل تراب الجمهورية و في متاجرها الالكترونية و ذلك بداية من يوم الأربعاء 03 مارس 2021.بعد أقلّ من أسبوع على إطلاقه الرسمي في تونس، يحطّ هاتف OPPO Reno 5 الجديد الرحال في Ooredoo ليعزّز باقة الهواتف الذكية التي يروّجها المشغّل الأوّل في تونس.على غرار سابقيه، يستجيب هاتف OPPO Reno 5 لانتظارات الشريحة الشابة المستهدفة و ذلك من خلال جملة من التطورات التكنولوجية في مجال الصورة (Image Ultra-Claire 108MP) و الفيديو (AI Highlight Video و Portrait Mixte AI و dual view) و الشاشة (AMOLED 6،4 بوصة و تقنيات Smart Always-on Display) دون إغفال أداء البطارية (4310mAh مع بلوغ 80% من شحن البطارية خلال 31 دقيقة و 100% خلال 48 دقيقة) و الخصائص الأخرى التي يحتاجها الجيل الجديد من المستخدمين على غرار المهتمين بألعاب الفيديو مع خاصية Gamer.بالنسبة لمشتركي Ooredoo كما بالنسبة لبقية زوار فضاءاتها التجارية، لا يمكن أن يمرّ هاتف Oppo Reno 5 الجديد مرور الكرام خاصة بالنسبة للمهتمين بألعاب الفيديو والمصورين الهواة ومحبي التكنولوجيا عموما.يتوفّر هاتف Oppo Reno 5 الجديد بكلّ نقاط البيع و في المتجر الافتراضي ويمكن اقتناءه وفقا لصيغ خلاص متعدّدة (البطاقة البنكية أو خدمة Mobicash أو بطاقة E-dinar من البريد التونسي). بمجرد إتمام عملية الشراء على الخطّ، يمكن للحريف الحصول على هاتفه الجديد Oppo Reno 5 من المتجر الأقرب له أو الانتفاع بخدمة التوصيل المجاني على كامل تراب الجمهورية.تثبت Ooredoo من خلال ترويج الهاتف الجديد OPPO Reno 5 نجاعة استراتيجيتها التجارية الرامية لضمان توفير أحدث المنتجات مع تسهيل الاقتناء عبر تنوّع طرق الخلاص و التوصيل خاصة الأحدث منها و الأكثر تطوّرا.