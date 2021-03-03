محمد كريشان : قيس سعيّد تحوّل إلى عنصر توتير للحياة السياسية بمواقفه الغامضة الملغّمة وعجزه عن التفاعل مع ما يقدم له من مقترحات

نشر الإعلامي التونسي بقناة الجزيرة القطرية محمد كريشان مقالا على أعمدة صحيفة القدس العربي تناول في جزء منه الأزمة السياسية الراهنة في البلاد بسبب رفض رئيس الجمهورية قيس سعيّد تأدية الوزراء الجدد لليمين الدستورية.
وقال محمد كريشان " رئيس الدولة قيس سعيّد، الذي يفترض أنه الرمز والحكم عند الشدائد، تحوّل إلى عنصر توتير دائم للحياة السياسية باستمرار مواقفه الغامضة الملغّمة وعجزه عن التفاعل مع ما يقدم له من مقترحات".
واضاف محمد كريشان" لقد تحول إلى ما يشبه ذلك التلميذ المشاغب العنيد الذي لا يهدأ ولا يسمح للفصل بالهدوء، بل إنه تحوّل إلى زعيم معارض لا يعجبه شيء لكنه لا يقدم شيئا".
وتابع محمد كريشان " بصراحة متناهية، هذا الرجل كان يمكن أن يصلح، في أحسن الأحوال، أن يكون عضوا في المحكمة الدستورية ليس أكثر".
وقال محمد كريشان " رئيس الدولة قيس سعيّد، الذي يفترض أنه الرمز والحكم عند الشدائد، تحوّل إلى عنصر توتير دائم للحياة السياسية باستمرار مواقفه الغامضة الملغّمة وعجزه عن التفاعل مع ما يقدم له من مقترحات".
واضاف محمد كريشان" لقد تحول إلى ما يشبه ذلك التلميذ المشاغب العنيد الذي لا يهدأ ولا يسمح للفصل بالهدوء، بل إنه تحوّل إلى زعيم معارض لا يعجبه شيء لكنه لا يقدم شيئا".
وتابع محمد كريشان " بصراحة متناهية، هذا الرجل كان يمكن أن يصلح، في أحسن الأحوال، أن يكون عضوا في المحكمة الدستورية ليس أكثر".
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