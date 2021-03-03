تاجيل قضية القروي لجلسة 10 مارس

باب نات -

اكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستىناف بتونس حبيب الطرخاني لباب نات ان دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي بمحكمة الاستىناف قررت منذ قليل تأخير النظر في مطلب الافراج على نبيل القروي لجلسة 10 مارس وذلك استجابة لطلبات هيئة محامو القروي الذين طلبوا التاخير .وللاشارة فان محامو القروي طلبوا التاخير للاطلاع على طلبات النيابة العمومية وسبب استىناف الوكيل العام لقرار الافراج وتقديم جملة من الطلبات والملاحظات.وكانت صدرت في حق القروي، بطاقة جلب عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس، وتم ايقافه بمقتضاها في 23 أوت 2019 في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل الأموال والتهرب الضريبي باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.وأفرج عن القروي في 9 أكتوبر 2019، أيام قليلة قبل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وفاز فيها قيس سعيد بأكثر من 70 بالمائة من الأصوات.ويترأس القروي حزب قلب تونس، الذي أسسه أشهر قليلة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وفاز في التشريعية بالمرتبة الثانية بحصوله على 38 مقعدا بالبرلمان، قبل أن يتقلص عدد مقاعده إلى 30 بعد استقالة عدد من نوابه من كتلته البرلمانية.