إجراءات وقرارات عاجلة للحفاظ على ديمومة شركة البرومسبور

باب نات -

استكمالاً لجلسات العمل المُتعلّقة بتدارس أوضاع المؤسّسات الراجعة بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني والحرص على إيجاد الحلول الضامنة لإستقرارها الإداري والمالي على المديين القريب والبعيد، انعقدت عشية يوم الثلاثاء 02 مارس 2021 جلسة عمل بإشراف وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة سهام العيادي، خُصّصت للبحث في السبل الكفيلة بدعم عمل شركة النهوض بالرياضة ( البرومسبور) عبر تقديم عرض مفصّل لوضعيتها الحالية والمؤشّرات المالية والإقتصادية لنشاطها والصعوبات الهيكلية والعوائق والتحدّيات التي تعيشها في علاقة برصيدها العقاري وتوازناتها المالية والنظام الجبائي الخاضعة له المؤسسة و معاملاتها و المطبق على هذا القطاع بوجه عام.وتمّ خلال هذه الجلسة التي حضرها كلّ من الرئيس المدير العام لشركة النهوض بالرياضة عادل الزرمديني مرفوقا بعدد من الإطارات السامية للشركة ومدير عام الرياضة مكرم شوشان ومدير الحي الوطني الرياضي طارق الفرجاوي بالإضافة إلى عدد من الإطارات العليا الوزارة الإتفاق على ما يلي:طلب عقد مجلس وزاري خاص بهذا القطاعإسناد لزمة تمويل وإنجاز واستغلال وصيانة منظومة مسابقات متعدّدة الإحتمالات والألعاب الحينية وإرساء خطّة وطنية لمكافحة النشاطات الموزاية ورقمنة نظام المسابقات.إقرار جلسة عمل تضّم كافة الأطراف المتدخّلة لمزيد تدارس مقترحات فضّ إشكاليات الشركة.تقديم مقترح عام وشامل لوزارة المالية لمراجعة المنظومة الجبائية.وأكّدت الوزيرة بالمناسبة أن تشخيص الوضع الحالي ضروري لإرساء خطة وإستراتيجية إصلاحية ترتكز أساسا على حلول عملية جذرية والتأسيس لمرحلة قادمة أفضل وأنجع على المستويين الإداري والمالي.