زياد الهاني في لحظة تألم : انا موجوع ومريض من الرئيس واشعر بخيبة أمل كبيرة فيه

قال الإعلامي زياد الهاني في حوار على قناة الزيتونة انه مريض وموجوع من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي دعمه في فترة معينة.وأضاف زياد الهاني وقد بدت عليه حالة من التأثر " اشعر بخيبة امل كبيرة تجاه الرئيس الذي اهدر فرصة حقيقية لإصلاح البلاد ودخل في معارك سياسية جانبية".وتابع الهاني " رئيس الجمهورية يقسم التونسيين ويضع الخلافات بين السياسيين واعتماده عبارات العنصرية البغيضة".