   Abdelhalim - أي دمعة حزن لا لا لا لا  

زياد الهاني في لحظة تألم : انا موجوع ومريض من الرئيس واشعر بخيبة أمل كبيرة فيه

Publié le Mercredi 03 Mars 2021 - 12:38 قراءة: 0 د, 21 ث
قال الإعلامي زياد الهاني في حوار على قناة الزيتونة انه مريض وموجوع من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي دعمه في فترة معينة.
وأضاف زياد الهاني وقد بدت عليه حالة من التأثر " اشعر بخيبة امل كبيرة تجاه الرئيس الذي اهدر فرصة حقيقية لإصلاح البلاد ودخل في معارك سياسية جانبية".
وتابع الهاني " رئيس الجمهورية يقسم التونسيين ويضع الخلافات بين السياسيين واعتماده عبارات العنصرية البغيضة".





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221633

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 03 Mars 2021 à 13h 08m |           
سلامتك يا زياد
أما قيس سعيد ما هو الا بشر ...
كفوا عن تاليه البشر
وتوجهوا لخالق السموات والارض
يستقيم الحال وينزاح الهم



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