سنية الدهماني: قيس سعيد مرمدْنا قدّام الشعوب وخلّانا نحسّو رواحنا مستهدفين

استبعدت الاربعاء 3 مارس كرونيكور اذاعة اي أف أم أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قصد تونس بتصريحه الذي قال فيه ان فرنسا تقرأ للجزائر ألف حساب وأن الجزائر لم تكن تحت الحماية مثل دولة أخرى.وقالت الدهماني "لا اتصور أن الرئيس الجزائري يقصد تونس بتصريحاته لكن لو لا كلام قيس سعيد راو ما قلناش الي الرئيس الجزائري يقصد فينا احنا".وتابعت قائلة "كلام الرئيس الجزائري صحيح لكن قيس سعيد مرمدنا قدام الشعوب وقال كلمة خلاتنا نحسو رواحنا مستهدفين من دولة شقيقة وعلاقتنا معها جيدة من أول الدنيا".يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نفى الاثنين 1 مارس، ان فرنسا تتعامل مع الجزائر على أنها مقاطعة فرنسية.وصرّح في حوار تلفزي بأن فرنسا تقرأ للجزائر ألف حساب وتابع قائلا "ماناش محمية، نتكلم على دولة اخرى ما يشاورهاش ويديرو اش بغاو وتطبّق وتسكت" مجددا تأكيده على أن فرنسا تقرأ ألف حساب للجزائر.وقد أثار تصريح الرئيس الجزائري عديد التفاعلات واعتبر عديد المتابعين أن الرئيس الجزائري قصد بحديثه تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد.يذكر أن قيس سعيد وخلال زيارته الي فرنسا صرّح بأن تونس لم تكن تحت الاستعمار بل كانت تحت الحماية الفرنسية.