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جلسة عمل لمتابعة وضعية الدّار العربية للكتاب وتجاوز الإشكاليات الرّاهنة

Publié le Mercredi 03 Mars 2021 - 15:12 قراءة: 0 د, 30 ث
أشرف يوسف بن ابراهيم مساء يوم الثلاثاء 02 مارس 2021 على جلسة عمل لمتابعة سير عمل الدار العربية للكتاب، وكان ذلك بحضور عز الدين العبيدي المدير العام للدار وعدد من الإطارات والمديرين العامين بالوزارة.

وتناولت الجلسة بالدرس الوضع الرّاهن للدّار العربية للكتاب وسبل تحسين ظروف عملها وتعزيز دورها كمؤسسة تونسية ليبيّة عريقة في النشر ومنشأة هامة للتعريف بالكتاب العربي وتثمينه.


ووفق بلاغ للوزارة, مثّل اللّقاء فرصة للنظر في المشاريع المستقبيّلة للدّار وإيجاد الحلول الممكنة لتجاوز الإشكاليات العالقة وخاصّة منها المالية، إلى جانب البحث في الآفاق المستقبلية لدفع التّعاون بخصوص هذه المؤسسة مع الجانب اللّيبي وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

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