تونس لن تفوت في الخطوط الجوية لدولة قطر

أكد مصدر مطلع من الخطوط الجوية التونسية لجريدة الشروق ان ما راج حول رغبة القطريين في شراء شركة الخطوط التونسية هي إشاعة عارية تماما عن الصحة الذي أكد ان من يطلق هذه الإشاعات هدفه استهداف الشركة مؤكدا ان الوضعية المادية واللوجستية للتونسيار جعلت منها شركة مرفوضة من كل المستثمرين على حد وصفه.



كما قال نفس المصدر " ان ما يشاع مجرد أكاذيب وافتراءات والمراد منها تعكير مناخ الثقة والأخوة بين تونس وقطر وليست المرة الأولى التي يعمد هؤلاء الى محاولة بث السموم والمتاجرة بشركة الخطوط الجوية التونسية لأهداف سياسوية بحتة ".



