   Saber - موعود  

العكرمي: الوضع الحالي سيدفع الجيش الوطني الى التدخل لمنع الانهيار التام

Publié le Mercredi 03 Mars 2021 - 08:07 قراءة: 0 د, 33 ث
قال الناشط السياسي لزهر العكرمي في حوار عبر امواج اذاعة الديوان اف ام ان الوضع الحالي سيدفع الجيش الوطني الى التدخل لمنع الانهيار التام.
وحذر العكرمي من تدخل اطراف اجنبية على وقع الازمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

من جانب اخر قال العكرمي "إن حركة النهضة والحزب الدستوري الحر سيظلاّن متواجدان في المشهد السياسي.

وقال أنه عندما تجرى انتخابات في المستقبل فإن النهضة والدستوري الحر سيتحصّلان على نتائج متقاربة.
وتابع " الحزبان سيتحصلان على مقاعد تترواح بين 70 و85 مقعدا لكلاهما ما سيجعلنا ندخل في أزمة أخرى او"وحلة أخرى".
وقال العكرمي "سنصل لمأزق أكبر من الذي نعيشه حاليا ونصبح غير قادرين حتى على تشكيل حكومة".



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 221615

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 03 Mars 2021 à 10h 59m |           

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 03 Mars 2021 à 09h 47m |           
لو كان العكرمي يملك رؤية سليمة وحكيمة في السياسة لوجدناه الآن في السلطة او يلغب دور سياسي في اخد الاحزاب.
لكن وجوده الآن خارج اللعبة جعله كرونيكور من الدرجة الثالثة

Karimyousef  (France)  |Mercredi 03 Mars 2021 à 09h 27m |           
رحم الله بورقيبةالذي اسس لجيش وطني بعيد عن السياسة.فنحن دولة متوسطية اقرب الى ايطاليا و فرنسا من انظمة مثل مصر و سوريا.

Mnasser57  (Austria)  |Mercredi 03 Mars 2021 à 09h 05m |           
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