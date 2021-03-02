العلوي: محمد عبو مسشار سعيد في الظل وهو اضافة الى حركة الشعب يلعبون بالنار

قال النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة على قناة الزيتونة ان البلاد تعيش عاما ونصف مع الرئيس قيس سعيد كوميديا سوداء وضحك كالبكاء.وأضاف العلوي " مررنا بحادثة زقفونة الى تقبيل كتف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى قضية الرسالة المسمومة واخيرا فضيحة التلاقيح"... وتابع العلوي " انشاء الله ربي يصبرنا على ما ابتلينا به في رئاسة الجمهورية".وقال ان جماعة آل عبو وأل الشعب يريدان جر الرئيس قيس سعيد الى صراع مع مؤسسات الدولة.وأضاف العلوي " حتى الأمين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي لم يعد الى قصر قرطاج بعد لقاء الزقفونة" .وتابع عبد اللطيف العلوي " ظهر جليا ان محمد عبو هو مستشار رئيس الجمهورية في الظل وهو اضافة الى حركة الشعب يلعبون بالنار".يشار الى أن تونس تعيش منذ اكثر من شهر على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة