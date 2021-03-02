بسيس للعائلة الديمقراطية "كملوا بنفس العقل والذائقة... هذا الوضع الذي تستحقون اليوم وغدا"‎

سخر الاعلامي برهان بسيس في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك من الاجتماع السياسي الذي ضم عددا من القيادات أبرزهم عبد الكريم الزبيدي واحمد نجيب الشابي وسلمى اللومي وغيرهم.
وقال برهان بسيس " انه بالرغم من الحظوظ التي كانت للزبيدي لمنافسة قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية الفارطة لكن جزء مما يسمى العايلة الحداثية الوسطية الديمقراطية البطيخية العجة بالشكلاطة النية لا زال يتعامل مع الرجل بنفس السخرية الساذجة".
وكانت رئيسة حزب “الأمل” سلمى اللومى أعلنت يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 ان الوضع العامّ بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة كانت محور لقاء تشاوري قالت انه جمع اليوم بين مجموعة من الأحزاب والشخصيّات الوطنيّة .
وأشارت اللومي في تدوينة نشرتها بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” الى ان اللقاء ضمّ ممثلين عن كل من حزب الأمل وحركة مشروع تونس وحزب آفاق وحزب البديل وحزب الرّاية الوطنيّة وحزب الائتلاف الوطني والحزب الوطنيّ التونسيّ وحزب بني وطني وائتلاف صمود بالاضافة الى كل من عبد الكريم الزبيدي والأزهر القروي الشابي وكمال العكروت ومصطفى كمال النابلي وفاضل محفوظ .
وكتب بسيس في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"احيي حضور الدكتور عبد الكريم الزبيدي في اجتماع الاحزاب الوسطية صباح هذا اليوم.....
وقال برهان بسيس " انه بالرغم من الحظوظ التي كانت للزبيدي لمنافسة قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية الفارطة لكن جزء مما يسمى العايلة الحداثية الوسطية الديمقراطية البطيخية العجة بالشكلاطة النية لا زال يتعامل مع الرجل بنفس السخرية الساذجة".
وكانت رئيسة حزب “الأمل” سلمى اللومى أعلنت يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 ان الوضع العامّ بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة كانت محور لقاء تشاوري قالت انه جمع اليوم بين مجموعة من الأحزاب والشخصيّات الوطنيّة .
وأشارت اللومي في تدوينة نشرتها بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” الى ان اللقاء ضمّ ممثلين عن كل من حزب الأمل وحركة مشروع تونس وحزب آفاق وحزب البديل وحزب الرّاية الوطنيّة وحزب الائتلاف الوطني والحزب الوطنيّ التونسيّ وحزب بني وطني وائتلاف صمود بالاضافة الى كل من عبد الكريم الزبيدي والأزهر القروي الشابي وكمال العكروت ومصطفى كمال النابلي وفاضل محفوظ .
وكتب بسيس في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية:
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