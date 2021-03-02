بسيس للعائلة الديمقراطية "كملوا بنفس العقل والذائقة... هذا الوضع الذي تستحقون اليوم وغدا"‎

"احيي حضور الدكتور عبد الكريم الزبيدي في اجتماع الاحزاب الوسطية صباح هذا اليوم.....

للتاريخ.... استطلاعات الرأي الداخلية لكل شركات سبر الآراء كانت تفيد ان الوحيد الذي كان بإمكانه الفوز على المترشح قيس سعيد في الدور الثاني كان عبد الكريم الزبيدي لو مر.....

ما يشد انتباهي حقا انو جزء مما يسمى العايلة الحداثية الوسطية الديمقراطية البطيخية العجة بالشكلاطة النية لا زال يتعامل مع الرجل بنفس السخرية الساذجة التي تعامل بها معه ايام الانتخابات الرئاسية......

كملوا بنفس العقل والذائقة... هذا الوضع الذي تستحقون اليوم وغدا...

شيخو بالفم الحارك و..... البارك علي رأي سي الهادي التيمومي...."

سخر الاعلامي برهان بسيس في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك من الاجتماع السياسي الذي ضم عددا من القيادات أبرزهم عبد الكريم الزبيدي واحمد نجيب الشابي وسلمى اللومي وغيرهم.وقال برهان بسيس " انه بالرغم من الحظوظ التي كانت للزبيدي لمنافسة قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية الفارطة لكن جزء مما يسمى العايلة الحداثية الوسطية الديمقراطية البطيخية العجة بالشكلاطة النية لا زال يتعامل مع الرجل بنفس السخرية الساذجة".وكانت رئيسة حزب “الأمل” سلمى اللومى أعلنت يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 ان الوضع العامّ بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة كانت محور لقاء تشاوري قالت انه جمع اليوم بين مجموعة من الأحزاب والشخصيّات الوطنيّة .وأشارت اللومي في تدوينة نشرتها بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” الى ان اللقاء ضمّ ممثلين عن كل من حزب الأمل وحركة مشروع تونس وحزب آفاق وحزب البديل وحزب الرّاية الوطنيّة وحزب الائتلاف الوطني والحزب الوطنيّ التونسيّ وحزب بني وطني وائتلاف صمود بالاضافة الى كل من عبد الكريم الزبيدي والأزهر القروي الشابي وكمال العكروت ومصطفى كمال النابلي وفاضل محفوظ .