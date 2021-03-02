في مونوم ..ليلة الاطاحة بالمكنى "ولد الشلواط" وفي حقه 14 سنة سجنا و8 مناشير تفتيش

باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران ليلة أمس واثر نصب كمين محكم بجهة مونوم من الاطاحة بمصنف خطير معروف بكنية "ولد الشلواط" وفي حقه 8 مناشير تفتيش ومحكوم بالسجن لمدة 14 سنة وفي حقه بطاقة جلب من اجل ترويج المخدرات بالمؤسسات التربوية وللشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة بقلب العاصمة.



هذا وحاول بعض المنحرفين للتصدى للوحدات الأمنية لتهريبه ألا انهم تمكنوا من السيطرة على الوضع وايقاف المتهم.

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وايداعه السجن.



