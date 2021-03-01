   Kadhem - لا تتنهد  

حمة الهمامي للغنوشي: مانيش خوك بل نحن خصوم

Publié le Lundi 01 Mars 2021 - 13:50 قراءة: 0 د, 28 ث
افاد رئيس حزب العمال، حمة الهمامي، إن دعوة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لحزب العمال للاتحاق بحركة النهضة يوم تنظيم المسيرتين يوم السبت الماضي مرفوضة.
وصرح في حواره عبر امواج اذاعة " شمس اف ام " أي دعوة من النهضة للعمل معها مرفوضة.
وتوجه حمة الهمامي للغنوشي قائلا ''ليس لي أخ اسمه الغنوشي وسياسيا لست أخوك بل نحن خصوم''.
كما اوضح ان اللقاء في هيئة 18 اكتوبر ظرفي مشددا على أن الدعوة التي وجهها الغنوشي لحزب العمال يأتي من باب الاستفزاز السياسي لا أكثر ولا أقل.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221505

Aziz75  (France)  |Lundi 01 Mars 2021 à 14h 27m |           
لو كنت مكانك، والله العظيم، لإستقلت من أي منصب سياسي أو جمعيات. أنت مرفوض من الشعب كم من مرة و إلى اليوم تخاصم و تشاكش. الإنسان الحر،علي أن يفهم و يحترم إرادة الشعب التي هي فوق الجميع رغم عنك و قبيلتك.



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