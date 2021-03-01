حمة الهمامي للغنوشي: مانيش خوك بل نحن خصوم

افاد رئيس حزب العمال، حمة الهمامي، إن دعوة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لحزب العمال للاتحاق بحركة النهضة يوم تنظيم المسيرتين يوم السبت الماضي مرفوضة.وصرح في حواره عبر امواج اذاعة " شمس اف ام " أي دعوة من النهضة للعمل معها مرفوضة.وتوجه حمة الهمامي للغنوشي قائلا ''ليس لي أخ اسمه الغنوشي وسياسيا لست أخوك بل نحن خصوم''.كما اوضح ان اللقاء في هيئة 18 اكتوبر ظرفي مشددا على أن الدعوة التي وجهها الغنوشي لحزب العمال يأتي من باب الاستفزاز السياسي لا أكثر ولا أقل.