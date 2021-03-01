بولبابه سالم : يلقّحون خلسة عن الشعب ببنما استقال رئيس الاركان في اسبانيا لهذا السبب

باب نات -

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم اثر ورود أخبار عن تلقي بعض القيادات السياسية و النواب لجرعات تلقيح ضد كورونا خلسة و سفر بعضهم الى الخارج للغرض أنهم في مأزق أخلاقي لأنهم يتحدثون باسم الشعب لكنهم آثروا في النهاية حماية أنفسهم .. و تعليقا على تأكد وصول ألف جرعة الى رئاسة الجمهورية من دولة الإمارات و التي قالت انه وقع تخصيصها للإطارات الطبية فإنه من حقنا ان نتساءل عن سبب التكتم عنها .. و أشار بولبابه سالم في تدوينة فيسبوكية ان رئيس أركان الجيش الاسباني استقال قبل أسبوعين بعد انتقادات طالته بسبب تلقيه اللقاح قبل الإطارات الطبية .بعد ان أصبح الخبر رسميا بإعلان رئاسة الجمهورية عن تلقيها ألف جرعة تلقيح ضد كورونا من دولة عربية (يبدو انها الامارات ) ، و مع تواتر الأنباء عن سفر بعض النواب و القيادات السياسية الى الخارج لتلقي اللقاح نطرح التساؤلات التالية :لماذا وقع تغييب الخبر ؟ و هل مرت الألف جرعة عبر الصيدلية المركزية و اللجنة العلمية ووزارة الصحة ؟قالت الرئاسة انه تم توجيهها نحو الإطارات الطبية التي تواجه مرضى الكوفيد حسب الأولوية ... جيد ،،، اذا كان كذلك بكل شفافية فما المانع من التصريح بذلك في الابان (الجرعات وصلت في 12 فيفري )؟انا مع أولوية الإطارات الطبية و الامنية و الجيش و اصحاب الامراض المزمنة ،،لكن ما وقع تداوله يجعل السياسيين الذين يتكلمون باسم الشعب في مأزق أخلاقي فقد آثروا حماية أنفسهم على الشعب الكريم و تركوه لمصيره .اخيرا ،، شكرا للنواب الذين اثاروا المسألة (اثنان) ، و أذكّر ان رئيس أركان الجيش الاسباني استقال قبل اسبوعين بعد انتقادات عنيفة اثر تلقيه التلقيح قبل الإطارات الطبية .هنا اتحدث عن الشعب الطيب أما من ردد "بالروح بالدم نفديك يا غنوشي " او " يعنبو زينك يا عبير " فهؤلاء يحتاجون تلاقيح اخرى .