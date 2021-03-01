   Arfaoui - تروح وترجع  

عماد الحمامي يؤكد أن حركة النهضة كانت وراء تعيين ألفة حامدي في التونيسار

Publié le Lundi 01 Mars 2021 - 08:20 قراءة: 0 د, 17 ث
أكّد الأحد 28 فيفري، القيادي بحركة النهضة عماد الحمامي، أن النهضة كانت وراء تعيين ألفة حامدي في التونيسار.
وقال الحمامي خلال استضافته في برنامج وحش الشاشة ان ألفة حامدى تعيين نهضوي موضحا ان الجهة التي تتعامل مع رئيس الحكومة أوصت بتعيينها دون أن يتم التداول في ذلك داخل مؤسسات الحركة.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 221474

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 01 Mars 2021 à 10h 16m |           
عماد الخميري اصيب بالاحباط بعد نجاح مسيرة النهضة فاصبح يهذي ويسعى اترذيل النهضة وادعائه ضعفها ووهنها في الدفاع على من تعينه
الحمامي، زيتون واللاهثون وراء المناصب لا يريدون خيرا للبلاد

Mnasser57  (Austria)  |Lundi 01 Mars 2021 à 09h 38m |           
كذاب والف مرة كذاب لانها لو وقع تعيينها من النهضة لرد الغنوشي على رسالتها التي وجهتها له كما لم يفعل الرئيس

Afarit  ()  |Lundi 01 Mars 2021 à 08h 43m |           

كذاب .لي عقل استعمله
لو عينتها النهضة أو أوعزت إلى المشيشي بتعيينها ما كانت لتقال
بتلك الطريقة والنهضة تدعمه
الظاهر أن هناك زيتوني وعذاري جديد

Incuore  (Tunisia)  |Lundi 01 Mars 2021 à 08h 36m |           
هذا كذب النهضة و فضحها من الحياء أن تنسحب هي و قيس سعيد من الحياة السياسية مع البقية من تجمع و يسار و قومية



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