عماد الحمامي يؤكد أن حركة النهضة كانت وراء تعيين ألفة حامدي في التونيسار

أكّد الأحد 28 فيفري، القيادي بحركة النهضة عماد الحمامي، أن النهضة كانت وراء تعيين ألفة حامدي في التونيسار.وقال الحمامي خلال استضافته في برنامج وحش الشاشة ان ألفة حامدى تعيين نهضوي موضحا ان الجهة التي تتعامل مع رئيس الحكومة أوصت بتعيينها دون أن يتم التداول في ذلك داخل مؤسسات الحركة.