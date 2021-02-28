عماد الحمامي: لا نمانع في التحالف مع الدستوري الحر لأنه الاقرب لنا ونتشارك معه في عديد النقاط

قال القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي في حوار ببرنامج وحش الشاشة الذي يبث على قناة التاسعة ان الحركة لا تمانع في التحالف مع الحزب الدستوري الحر.وأضاف " الدستوريون هم حلفاؤنا الاقرب في كل الأحوال وهنالك قواسم كثيرة بيننا".وتابع عماد الحمامي " ما تمارسه عبير موسي من سياسة استقطاب هو في صالحنا لكنه ليس في صالح الديمقراطية التونسية".