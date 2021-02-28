   Jammoussi - Ala jalik s-hert ellil  

عماد الحمامي: لا نمانع في التحالف مع الدستوري الحر لأنه الاقرب لنا ونتشارك معه في عديد النقاط

Publié le Dimanche 28 Février 2021 - 22:34 قراءة: 0 د, 20 ث
قال القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي في حوار ببرنامج وحش الشاشة الذي يبث على قناة التاسعة ان الحركة لا تمانع في التحالف مع الحزب الدستوري الحر.
وأضاف " الدستوريون هم حلفاؤنا الاقرب في كل الأحوال وهنالك قواسم كثيرة بيننا".
وتابع عماد الحمامي " ما تمارسه عبير موسي من سياسة استقطاب هو في صالحنا لكنه ليس في صالح الديمقراطية التونسية".




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 221467

Fenac  (Tunisia)  |Dimanche 28 Février 2021 à 23h 39m |           
اين تعليق جماعة الذباب الأزرق لماذا صمتت

Ryan81  ()  |Dimanche 28 Février 2021 à 22h 54m |           
واصلو نفاقكم , ستجدون أنفسكم يوما ما بدون أي حاضنة شعبية ولقمة سائغة للذئاب المتربصة



En continu

Toutes les news

الاثنين 01 مارس 2021 | 17 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:42 18:16 15:44 12:39 06:50 05:24
13°
 18° % 82 :الرطــوبة
تونــس 10°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
18°-1019°-1018°-1117°-1116°-13
  • Avoirs en devises
    21956,9

  • (26 fev)
  • Jours d'importation
    155
  •              1 € = 3,31204 DT        1$ =2,71331 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 fev)   337,9 MDT