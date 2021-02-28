أسامة الخليفي: قيس سعيد يؤكد مرة أخرى أنه ليس رئيسا لكل التونسيين للأسف

أكد رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان، أسامة الخليفي، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، توجه بخطاب مهين يوم أمس السبت 27 فيفري 2021، خلال زيارته لولاية القيروان.وفي تدوينة له على صفحته فيسبوك قال الخليفي:'' قيس سعيد بالأمس من مدينة القيروان متحدثا عن مسيرة العاصمة بإزدراء "هم ليسو مني ولست منهم " ويواصل "ينفقون الأموال على من ليس لهم إحساس "يتحدث عن آلاف التونسيين نعم تونسيون ينتمون إلى توجه سياسي معين وهم أحرار ..عائلات تونسية شباب أطفال أمهات شيوخ تونسيون مؤكد أنهم إنتخبوه في الرئاسية يشير لهم بهذا الخطاب المهين لا لشيء لأنهم يخالفونه الرأي''.وتابع:''نحن سندافع على حقهم في التظاهر في التعبير في الانتماء إلى خياراتهم السياسية على حقهم في المواطنة وهذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا من دعاة الإقصاء والتفرقة تونس ستبقى لكل التونسيين ويبقى هذا هو الفرق بيننا وبينهم ''.وختم الخليفي بالقول:''قيس سعيد يؤكد مرة أخرى أنه ليس رئيسا لكل التونسيين للأسف''.الله يهدي إلي كان سبب"