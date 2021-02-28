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أسامة الخليفي: قيس سعيد يؤكد مرة أخرى أنه ليس رئيسا لكل التونسيين للأسف

Publié le Dimanche 28 Février 2021 - 17:48 قراءة: 0 د, 45 ث
أكد رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان، أسامة الخليفي، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، توجه بخطاب مهين يوم أمس السبت 27 فيفري 2021، خلال زيارته لولاية القيروان.
وفي تدوينة له على صفحته فيسبوك قال الخليفي:'' قيس سعيد بالأمس من مدينة القيروان متحدثا عن مسيرة العاصمة بإزدراء "هم ليسو مني ولست منهم " ويواصل "ينفقون الأموال على من ليس لهم إحساس "يتحدث عن آلاف التونسيين نعم تونسيون ينتمون إلى توجه سياسي معين وهم أحرار ..عائلات تونسية شباب أطفال أمهات شيوخ تونسيون مؤكد أنهم إنتخبوه في الرئاسية يشير لهم بهذا الخطاب المهين لا لشيء لأنهم يخالفونه الرأي''.

وتابع:''نحن سندافع على حقهم في التظاهر في التعبير في الانتماء إلى خياراتهم السياسية على حقهم في المواطنة وهذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا من دعاة الإقصاء والتفرقة تونس ستبقى لكل التونسيين ويبقى هذا هو الفرق بيننا وبينهم ''.


وختم الخليفي بالقول:''قيس سعيد يؤكد مرة أخرى أنه ليس رئيسا لكل التونسيين للأسف''.

الله يهدي إلي كان سبب"



Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 221453

Sly  (Tunisia)  |Dimanche 28 Février 2021 à 20h 12m |           
يا REZA يا طحيحن ... أنا نشريك ونشري معاك الTour Eiffel
قالو يدفعولك .... أقعد في التصطيكة متاعك

RESA67  (France)  |Dimanche 28 Février 2021 à 18h 51m |           
A SLY machin,
Et7in est plutôt de votre côté. Combien vous paient vos maîtres pour ramper devant eux et les défendre aveuglément. C’est à cause de Sabbabas comme vous que le pays est au fond du gouffre. Ignares et malhonnêtes. Voilà ce que sont vos semblables. Votre parti est prêt à s’allier avec le diable pour garder le pouvoir. Rien d’étonnant quand on voit les commentateurs comme vous. La route tournera...

Karimyousef  (France)  |Dimanche 28 Février 2021 à 18h 24m |           
اسامة الخليفي شخصية رصينة و هادئة.

Sly  (Tunisia)  |Dimanche 28 Février 2021 à 18h 04m |           
يا RESA67 كثرتلها من الطحين

RESA67  (France)  |Dimanche 28 Février 2021 à 18h 02m |           
KS a parfaitement raison. Gaspillage d’argent et Covid



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