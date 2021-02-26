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وزارة الثقافة: جلسة عمل لمتابعة سير أبرز مشاريع المعهد الوطني للتراث لسنة 2021

Publié le Vendredi 26 Février 2021 - 17:02 قراءة: 0 د, 18 ث
التأمت صباح اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 بمقر وزارة الثقافة جلسة عمل لمتابعة الخطوط العريضة لبرنامج المعهد الوطني للتراث لسنة 2021.
وقد مثّل اللّقاء فرصة لطرح جملة من المشاريع التي يشتغل عليها المعهد وأبرز الملامح والتصوّرات وطرق التنفيذ لهذه المشاريع.

وتمّ خلال الجلسة وضع استراتيجية عمل خاصة ببعض المقترحات التنفيذية والنّظر في المسائل المالية واللّوجستية والتقنية لمجمل هذه المشاريع.

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