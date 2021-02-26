وزارة الثقافة: جلسة عمل لمتابعة سير أبرز مشاريع المعهد الوطني للتراث لسنة 2021

التأمت صباح اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 بمقر وزارة الثقافة جلسة عمل لمتابعة الخطوط العريضة لبرنامج المعهد الوطني للتراث لسنة 2021.

وقد مثّل اللّقاء فرصة لطرح جملة من المشاريع التي يشتغل عليها المعهد وأبرز الملامح والتصوّرات وطرق التنفيذ لهذه المشاريع.



وتمّ خلال الجلسة وضع استراتيجية عمل خاصة ببعض المقترحات التنفيذية والنّظر في المسائل المالية واللّوجستية والتقنية لمجمل هذه المشاريع.



