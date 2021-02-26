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وزارة الدفاع: إنقاذ 7 تونسيين عرض البحر

Publié le Vendredi 26 Février 2021 - 16:12 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر، بعد ظهر اليوم الجمعة 26 فيفري 2021، 7 تونسيين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، تعطب مركبهم بالموقع جنوب شرق قليبية على بعد حوالي 40 كلم.

وأفادوا أنهم أبحروا ليلة البارحة من سواحل منزل تميم لإجتياز الحدود البحرية خلسة نحو السواحل الإيطالية.


ووفق بلاغ لوزارة الدفاع, تمّ التوجه بهم إلى ميناء قليبية لتسليمهم لاحقا إلى الحرس الوطني بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

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