محمد عمّار يتّهم صهره بتلقّي رشوة من حركة النهضة للمشاركة في مسيرة 27 فيفري

باب نات -

قال القيادي في حركة النهضة سامي الطريقي الجمعة 26 جانفي في حوار عبر امواج اذاعة اي اف ام ان هنالك سلطة ومعارضة في تونس مضيفا "توا كل سياسي يدعم في أحد رؤوس السلطة".من جانبه قال القيادي في التيار الديمقراطي محمد عمار ان النهضة وراء الأزمة الاقتصادية قائلا" بركوا البلاد 10 سنوات وخارجين غدوة مظاهرة ضد وضعية البلاد ليرد سامية الطريقي " جماعة محمد عمار كانوا في حكومة الفخفاخ ويعايروا فينا بالمشيشي والمظاهرة.وقال محمد عمار "مسيرة غدوا هي دفاع على راشد الغنوشي تحديدا ليرد الطريقي "متنجموش تعبيوا اربعة ميترو على بعضهم".وقال محمد عمّار لسامي الطريقي "هابطين تدافعوا على صمبتكم في البرلمان و تستغلوا في مؤسسات الدولة للتحضير لمسيرتكم".واتهم محمد عمار حركة النهضة باستعمال الأموال لحشد الجماهير للمشاركة في مسيرة 27 فيفري مؤكّدا أن صهره المنتمي للنهضة تم منحه 50 دينار للمشاركة في المسيرة وعلّق قائلا "يدفعون كل الأموال للدفاع عن راشد الغنوشي" مشدّدا على أن الهدف من المسيرة هو الاستعراض والدفاع عن الغنوشي.وردّا على اتهامات محمد عمّار قال سامي الطريقي "أولا صهرك النهضوي دليل على أنك حتى في عائلتك فاشل في الاقناع بمبادئ حزبك".وتابع الطريقي مخاطبا محمد عمار "وبالنسبة للأموال، ما صرّحت به أمر خطير فأنت تتهم صهرك بالارتشاء وهذا مؤسف" مشيرا إلى أن هذه الاتهامات كلام فارغ لا أساس له من الصحة.