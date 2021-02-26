   Warda - أكذب عليك  

محمد الحامدي : نتمنى نفيق الصباح و ما نلقاش "النهضة"

Publié le Vendredi 26 Février 2021 - 14:27 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك اف ام قال الوزير السابق و القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي بأن حزبه يقبل المشاركة في حوار وطني مع حركة النهضة بإعتبار ذلك امرا واقعا في الساحة السياسية التونسية ، و اضاف الحامدي بأن السياسة لا تدار بالعاطفة معتبرا أن أمنيته الشخصية هي أن يستفيق صباحا و لا يجد حركة النهضة "أمنيتي نفيق الصباح مانلقاش النهضة " ثم استدرك مردفا و كذلك الدستوري الحر و إئتلاف الكرامة و قلب تونس...

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Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 221344

Karimyousef  (France)  |Vendredi 26 Février 2021 à 15h 28m |           

Adel22  (Tunisia)  |Vendredi 26 Février 2021 à 14h 59m |           
انظرو بمن يستشهد... برابين عندما قال اتمنى ان استفيق صباحا فاجد غزة قد ابتلعها البحر

Afarit  ()  |Vendredi 26 Février 2021 à 14h 37m |           
كثر الحمير في بلادنا
قال الحكيم: من المستحيل أن تلد أنثى الحمار إنسانا ولكن من اليسير أن تلد أنثى الإنسان حمارا
كل الحمير ضد النهضة؟ لماذا؟
لحبهم للإسلام ) مع أن النهضة ابتعدت كثيرا عن الاسلام)

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 26 Février 2021 à 14h 33m |           
يحبها ديمقراطية على كيفو : سبّاقة وجرّاية وما تكلش شعير



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