محمد الحامدي : نتمنى نفيق الصباح و ما نلقاش "النهضة"

باب نات -

خلال حضوره في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك اف ام قال الوزير السابق و القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي بأن حزبه يقبل المشاركة في حوار وطني مع حركة النهضة بإعتبار ذلك امرا واقعا في الساحة السياسية التونسية ، و اضاف الحامدي بأن السياسة لا تدار بالعاطفة معتبرا أن أمنيته الشخصية هي أن يستفيق صباحا و لا يجد حركة النهضة "أمنيتي نفيق الصباح مانلقاش النهضة " ثم استدرك مردفا و كذلك الدستوري الحر و إئتلاف الكرامة و قلب تونس...