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بعد غياب طويل... الحبيب اللوز يعود للساحة السياسية عبر دعوة انصار النهضة للنزول في مسيرة السبت

Publié le Vendredi 26 Février 2021 - 09:33 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - عاد النائب السابق في التاسيسي الحبيب اللوز الى الواجهة السياسية بعد ان دعا في فيديو نشرها على الفايسبوك انصار الحركة للنزول بقوة في مسيرة 27 فيفري.
وقال الحبيب اللوز الذي غاب طويلا عن المشهد " لدي معلومات على ان الآلاف المؤلفة ستشارك في المسيرة".
وطالب الحبيب اللوز المتظاهرين بان لا يطلقوا شعارات وعبارات تدعو الى التباغض بل تدعو الى الوحدة حسب تعبيره.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 221316

Delavant  (France)  |Vendredi 26 Février 2021 à 11h 15m |           
Après la balade des sympathisants du parti Destourien voici le tour d'Ennahda de proposer à ces anciens de venir faire un tour en ville ça fait toujours sérieux de faire sortir (kbar al arab) de préférence en habit traditionnel. (23 ans de benalo- trabelsisme et 10 ans de khilafa, je me demande qui peut croire encore à ces bandits?)

Bannour  (Tunisia)  |Vendredi 26 Février 2021 à 09h 59m |           
الوحدة الوطنية و الدعوة الى العمل الحل الوحيد لتحقيق نسب نمو مرتفعة و بالتالي توفير مواطن شغل و لا داعي للعودة الى الخلف فالكل إمتطى قطار الديموقراطية



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