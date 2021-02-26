بعد غياب طويل... الحبيب اللوز يعود للساحة السياسية عبر دعوة انصار النهضة للنزول في مسيرة السبت

باب نات -

عاد النائب السابق في التاسيسي الحبيب اللوز الى الواجهة السياسية بعد ان دعا في فيديو نشرها على الفايسبوك انصار الحركة للنزول بقوة في مسيرة 27 فيفري.وقال الحبيب اللوز الذي غاب طويلا عن المشهد " لدي معلومات على ان الآلاف المؤلفة ستشارك في المسيرة".وطالب الحبيب اللوز المتظاهرين بان لا يطلقوا شعارات وعبارات تدعو الى التباغض بل تدعو الى الوحدة حسب تعبيره.